



Российские авиакомпании отменяют рейсы в Иран и Израиль из-за закрытия воздушного пространства по причине военного конфликта. Теперь авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства.

– Воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств. Российские авиакомпании, выполняющие полеты в эти страны или через их воздушное пространство, оповещены. Авиакомпании планируют маршруты в обход закрытого воздушного пространства, – говорится в официальном заявлении Росавиации.

Также уточняется, что возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний.

В связи с обстоятельствами корректируется время полетов в Абу-Даби, Дубай, Доху. Некоторые рейсы уже перенесены на другие даты.