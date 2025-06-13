Федеральные новости

Авиакомпании России отменяют рейсы из-за военного конфликта Ирана и Израиля

Федеральные новости 13.06.2025 13:32
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13.06.2025 13:32


Российские авиакомпании отменяют рейсы в Иран и Израиль из-за закрытия воздушного пространства по причине военного конфликта. Теперь авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства. 

– Воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств. Российские авиакомпании, выполняющие полеты в эти страны или через их воздушное пространство, оповещены. Авиакомпании планируют маршруты в обход закрытого воздушного пространства, – говорится в официальном заявлении Росавиации.

Также уточняется, что возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний.

В связи с обстоятельствами корректируется время полетов в Абу-Даби, Дубай, Доху. Некоторые рейсы уже перенесены на другие даты. 

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