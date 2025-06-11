



В Волгоградской области появилось видео с задержанным силовиками Михаилом В., который 8 июня сбежал из части с автоматом и ранил двоих гражданских. Как сообщает V102.RU, оперативные кадры показало ГУ МВД России по региону. На записи видно, как контрактника доставляют в отдел полиции в городе Петров Вал, где и поймали беглеца.

Также сообщается, что обнаружен и изъят автомат, который использовался для совершения преступления. Оружие было спрятано в кустах.

Напомним, что контрактник ранил двоих гражданских 26 и 27 лет. Оба доставлены в больницу №25 в Волгограде. Один находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области