Двое мужчин, по которым стрелял из автомата сбежавший из части контрактник, доставлены из Камышинского района в Волгоград. Как сообщили V102.RU в облздраве, оба проходят лечение в больнице №25.

- Мужчина 26 лет в тяжелом состоянии, находится в отделении реанимации. Мужчина 27 лет находится в отделении сочетанной травмы, состояние средней степени тяжести, - рассказали в комитете здравоохранения региона.

Напомним, что двум гражданским 8 июня причинил огнестрельные ранения в городе Петров Вал сбежавший из воинской части 33-летний контрактник. Он скрылся. Несколько дней его разыскивали сотрудники силовых служб. Сегодня стало известно, что беглеца задержали и передали следственным органам.

- Для раскрытия данного преступления и задержания подозреваемого сотрудниками правоохранительных органов региона – полиции, УФСБ, СК, Росгвардии, Минобороны, комендатуры Камышинского гарнизона, были предприняты все необходимые меры, - сообщили в Главке полиции.