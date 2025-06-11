В Волгоградской области задержали сбежавшего из части контрактника

В Волгоградской области задержали контрактника, который три дня назад сбежал из воинской части в Камышинском районе. О поимке беглеца, как сообщает V102.RU, стало известно сегодня, 11 июня.

Напомним, что 33-летний Михаил В. сбежал из части 8 июня и ранил двоих гражданских. Его искали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, полиция, военные. В розыске также была задействована беспилотная техника. Были разосланы ориентировки на сбежавшего контрактника.

Ранее сообщалось, что по факту происшествия в Камышинском районе возбуждено уголовное дело – его расследованием занимаются следователи Военного следственного отдела СК России по Волгоградскому гарнизону. В силовых ведомствах информацию о происшествии не комментируют.

В Telegram-каналах указывалось, что часть контрактник оставил по причине ревности – ради встречи соперником на окраине Петров Вала.

Известно, что Михаил В. имел давние проблемы с законом и успел отсидеть 9 лет по тяжким статьям.

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