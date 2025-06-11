



В России планируют уже в июле 2025 года запустить программу льготной ипотеки под 2% для участников СВО. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Известия, об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ожидается, что первоначальный взнос составить всего 20%, а оформить такую ипотеку смогут участники СВО и их жены.

По словам Аксакова, мера позволит поддержать рынок жилья в условиях высокой ключевой ставки. Программа создана по поручению президента Владимира Путина в мае этого года.

В случае гибели участника специальной военной операции льготой смогут воспользоваться родители военного или его совершеннолетние дети. Лимит покупки по данной программе в Московской области и Санкт-Петербурге составит 12 миллионов рублей, в других регионах – 6 миллионов рублей. Заемщик должен быть официально зарегистрирован в регионе, где собирается приобрести жилплощадь.

В России с 2005 года действует ипотека для контрактных военнослужащих, однако она действует лишь в момент службы россиян и для тех, чей срок службы составил не менее трех лет. Кроме того, при увольнении по неуважительной причине все внесенные государством деньги придется вернуть.