Транспорт

В Волгограде приостановят работу трамвая № 13

Транспорт 07.06.2025 17:29
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07.06.2025 17:29


7 и 8 июня в Волгограде приостановят движение по трамвайному маршруту № 13 «Матросова – Монолит». Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения будут введены с 20:00 субботы и продолжат действовать вплоть до утра воскресенья.

- Последние на сегодня отправления трамвая № 13: от остановки «Монолит» — в 20:04, от остановки «Матросова» — в 19:42, — рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, по информации мэрии, приостановка движения связана с необходимостью замены контактной сети.

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