Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
Упрямого волгоградца арестовали на 5 суток за тонировку

Общество 03.03.2026 19:40
В Волжском на 5 суток арестован водитель, не выполнивший требование об устранении тонировки. Такое решение принял городской суд.  По информации ГУ МВД по Волгоградской области, Renault Logan под управлением 33-летнего водителя был остановлен 2 марта на посту ДПС «Плотина ГЭС».

Выяснилось, что светопропускание лобового и передних боковых стекол транспортного средства не соответствовало требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств и составляет 11%.

Кроме этого, оказалось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за данное нарушение по ч. 3.1 ст. 12.5. Полицейскими ему было выписано требование о незамедлительном прекращении противоправных действий. Однако  указанные требования он не выполнил и продолжил ездить на своей машине. В  отношении нарушителя был составлен и направлен в суд административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ - «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

