Упрямого волгоградца арестовали на 5 суток за тонировку





В Волжском на 5 суток арестован водитель, не выполнивший требование об устранении тонировки. Такое решение принял городской суд. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, Renault Logan под управлением 33-летнего водителя был остановлен 2 марта на посту ДПС «Плотина ГЭС».

Выяснилось, что светопропускание лобового и передних боковых стекол транспортного средства не соответствовало требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств и составляет 11%.



Кроме этого, оказалось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за данное нарушение по ч. 3.1 ст. 12.5. Полицейскими ему было выписано требование о незамедлительном прекращении противоправных действий. Однако указанные требования он не выполнил и продолжил ездить на своей машине. В отношении нарушителя был составлен и направлен в суд административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ - «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».



Фото ГУ МВД по Волгоградской области



