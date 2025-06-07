Под Волгоградом вновь житель частного сектора умер от укуса насекомого





6 июня в Даниловке Волгоградской области неожиданно скончался 45-летний местный житель. Как сообщает ИА «Высота 102», труп мужчины был обнаружен в частном жилом доме на ул. Народной. Причиной гибели стал укус насекомого.

Практически сразу же после нападения у мужчины началась аллергическая реакция, которую не удалось вовремя установить.

Напомним, ранее в конце мая редакция рассказывала о гибели 45-летнего жителя хутора Калмыковский Клетского района Волгоградской области. Тогда, по неподтверждённым данным, аллергию мог спровоцировать укус пчелы.