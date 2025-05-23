Мужчина умер после укуса пчелы под Волгоградом

В Волгоградской области местный житель скончался в результате укуса насекомого. Как сообщает ИА «Высота 102», трагический случай произошел в Клетском районе. Мертвым мужчину нашли в открытом поле.
По имеющимся сведениям, смерть 45-летнего мужчины наступила днем 20 мая. К сожалению, рядом не оказалось никого, чтобы помочь пострадавшему.
Известно, что умерший – житель хутора Калмыковский. По не подтвержденным официально сведениям, он занимался разведением пчел. Во время работ на пасеке его укусило одно из насекомых, что привело к анафилактическому шоку и скоропостижной смерти.