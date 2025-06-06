Экономика

ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%

Экономика 06.06.2025 13:51
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06.06.2025 13:51


Банк России начал смягчать денежно-кредитную политику на фоне стабилизации инфляции и признаков охлаждения экономики и кредитования. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Центробанк, сегодня, 6 июня, совет директоров впервые за три года принял решение о снижении ключевой ставки до 20%. 

- Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, - говорится в сообщении регулятора. 

Также в ЦБ подчеркнули, что банк будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

- По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. В апреле 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,2%, - добавили в ЦБ.

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