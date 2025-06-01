Общество

Под Волгоградом в день защиты детей семье с грудным ребенком отрезали свет

Общество 01.06.2025 20:23
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01.06.2025 20:23


Настоящая драма разыгралась сегодня, 1 июня, в СНТ «Раздолье» Городищенского района Волгоградской области. По распоряжению председателя СНТ домик, где проживает на постоянной основе семья с двумя детьми, младшему из которых нет и года, отрезали от электричества. Светлана Сычева, на глазах которой обрубали свет, плакала и умоляла председателя СНТ не делать этого, так как в доме нет газа, только электрическая плита, и детям просто не на чем будет приготовить еду. Однако мольбы матери оказались бесполезными.
По словам Светланы Сычевой, новый председатель СНТ, который возглавил правление после смерти прежнего руководителя, Николай Пичугин предъявил ее семье долг за электричество в размере почти 40 тысяч рублей.
- Мы не согласны с этим долгом. Пичугин заявил, что мы накопили эту сумму с 2019 года, но несколько лет мы здесь не жили, вернулись сюда только в 2023 году. При этом мы оплачивали счета за свет, прежний председатель, который умер, вносил все это в дачную книгу, которая хранится в правлении. Но доступа к ней у нас нет. Да, у нас была текущая задолженность. Но на наши просьбы документально обосновать выставленную нам сумму  Пичугин не реагировал. От отчаяния мы уже готовы были оплатить эту сумму, просили у него рассрочку. Я сижу в декрете, муж получает 25 тысяч рублей, мы просто не в состоянии сразу и 40 тысяч заплатить, и еще 10 тысяч за подключение к сети, которые нам тоже предъявили, - делится женщина.
Светлана утверждает, что в назначенный Пичугиным день для решения вопроса с отсрочкой она не смогла прийти в правление, так как ее муж заболел, и ей не с кем было оставить детей. А сегодня он пригнал к ее дому технику с электриками, которые обесточили домик.
- Я даже представить не могла, что он будет действовать так кардинально. Нашему соседу председатель СНТ предъявил долг почти в 100 тысяч рублей, но ему свет никто не отключал. Что нам делать, я не знаю, - плачет мама.
По словам Светланы, во время отключения ее домовладения от света, когда она заливалась слезами и просила председателя СНТ не лишать ее детей еды, участником этой душещипательной сцены был и заместитель председателя Городищенской районной думы Виталий Филареев. Но депутат также оказался глух и нем к мольбам женщины.
Корреспондент ИА «Высота 102» связался с Николаем Пичугиным и попросил его прокомментировать сегодняшние события. Руководитель СНТ заявил, что семья Светланы не платит с 2016 года и у них образовалась большая задолженность.
- Они не только за электроэнергию не платят, у них долги за воду, за полив. Мы их предупредили о том, что вынуждены будем отключить в доме свет, но они не пришли в правление в назначенный день. Они в свои игры играют, сказки рассказывают, - начал было объяснять Николай Иванович.
Однако на дальнейшие вопросы корреспондента, почему новое руководство СНТ не желает документально обосновать задолженность семьи, можно ли было пойти им навстречу и составить график постепенного погашения задолженности, руководитель СНТ «Раздолье» отвечать отказался. Как и на вопрос, нельзя ли считать оставление без света семьи с двумя несовершеннолетними  своеобразным поздравлением с Международным днем защиты детей.
Между тем, молодая женщина готовит обращение в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям председателя, которые, по ее мнению, создали опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних детей. 
Фото Светланы Сычевой

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