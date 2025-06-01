



Настоящая драма разыгралась сегодня, 1 июня, в СНТ «Раздолье» Городищенского района Волгоградской области. По распоряжению председателя СНТ домик, где проживает на постоянной основе семья с двумя детьми, младшему из которых нет и года, отрезали от электричества. Светлана Сычева, на глазах которой обрубали свет, плакала и умоляла председателя СНТ не делать этого, так как в доме нет газа, только электрическая плита, и детям просто не на чем будет приготовить еду. Однако мольбы матери оказались бесполезными. Настоящая драма разыгралась сегодня, 1 июня, в СНТ «Раздолье» Городищенского района Волгоградской области. По распоряжению председателя СНТ домик, где проживает на постоянной основе семья с двумя детьми, младшему из которых нет и года, отрезали от электричества. Светлана Сычева, на глазах которой обрубали свет, плакала и умоляла председателя СНТ не делать этого, так как в доме нет газа, только электрическая плита, и детям просто не на чем будет приготовить еду. Однако мольбы матери оказались бесполезными.

Между тем, молодая женщина готовит обращение в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям председателя, которые, по ее мнению, создали опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних детей.

Между тем, молодая женщина готовит обращение в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям председателя, которые, по ее мнению, создали опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних детей.

Фото Светланы Сычевой



По словам Светланы Сычевой, новый председатель СНТ, который возглавил правление после смерти прежнего руководителя, Николай Пичугин предъявил ее семье долг за электричество в размере почти 40 тысяч рублей.делится женщина.Светлана утверждает, что в назначенный Пичугиным день для решения вопроса с отсрочкой она не смогла прийти в правление, так как ее муж заболел, и ей не с кем было оставить детей. А сегодня он пригнал к ее дому технику с электриками, которые обесточили домик.- плачет мама.По словам Светланы, во время отключения ее домовладения от света, когда она заливалась слезами и просила председателя СНТ не лишать ее детей еды, участником этой душещипательной сцены был и заместитель председателя Городищенской районной думы Виталий Филареев. Но депутат также оказался глух и нем к мольбам женщины.Корреспондент ИА «Высота 102» связался с Николаем Пичугиным и попросил его прокомментировать сегодняшние события. Руководитель СНТ заявил, что семья Светланы не платит с 2016 года и у них образовалась большая задолженность., - начал было объяснять Николай Иванович.Однако на дальнейшие вопросы корреспондента, почему новое руководство СНТ не желает документально обосновать задолженность семьи, можно ли было пойти им навстречу и составить график постепенного погашения задолженности, руководитель СНТ «Раздолье» отвечать отказался. Как и на вопрос, нельзя ли считать оставление без света семьи с двумя несовершеннолетними своеобразным поздравлением с Международным днем защиты детей.