- Мы не согласны с этим долгом. Пичугин заявил, что мы накопили эту сумму с 2019 года, но несколько лет мы здесь не жили, вернулись сюда только в 2023 году. При этом мы оплачивали счета за свет, прежний председатель, который умер, вносил все это в дачную книгу, которая хранится в правлении. Но доступа к ней у нас нет. Да, у нас была текущая задолженность. Но на наши просьбы документально обосновать выставленную нам сумму Пичугин не реагировал. От отчаяния мы уже готовы были оплатить эту сумму, просили у него рассрочку. Я сижу в декрете, муж получает 25 тысяч рублей, мы просто не в состоянии сразу и 40 тысяч заплатить, и еще 10 тысяч за подключение к сети, которые нам тоже предъявили, - делится женщина.
Светлана утверждает, что в назначенный Пичугиным день для решения вопроса с отсрочкой она не смогла прийти в правление, так как ее муж заболел, и ей не с кем было оставить детей. А сегодня он пригнал к ее дому технику с электриками, которые обесточили домик.
- Я даже представить не могла, что он будет действовать так кардинально. Нашему соседу председатель СНТ предъявил долг почти в 100 тысяч рублей, но ему свет никто не отключал. Что нам делать, я не знаю, - плачет мама.
По словам Светланы, во время отключения ее домовладения от света, когда она заливалась слезами и просила председателя СНТ не лишать ее детей еды, участником этой душещипательной сцены был и заместитель председателя Городищенской районной думы Виталий Филареев. Но депутат также оказался глух и нем к мольбам женщины.
Корреспондент ИА «Высота 102» связался с Николаем Пичугиным и попросил его прокомментировать сегодняшние события. Руководитель СНТ заявил, что семья Светланы не платит с 2016 года и у них образовалась большая задолженность.
- Они не только за электроэнергию не платят, у них долги за воду, за полив. Мы их предупредили о том, что вынуждены будем отключить в доме свет, но они не пришли в правление в назначенный день. Они в свои игры играют, сказки рассказывают, - начал было объяснять Николай Иванович.
Однако на дальнейшие вопросы корреспондента, почему новое руководство СНТ не желает документально обосновать задолженность семьи, можно ли было пойти им навстречу и составить график постепенного погашения задолженности, руководитель СНТ «Раздолье» отвечать отказался. Как и на вопрос, нельзя ли считать оставление без света семьи с двумя несовершеннолетними своеобразным поздравлением с Международным днем защиты детей.