В Волгограде в последний день зимы встретили Лунный год





Празднование Лунного года состоялось сегодня, 28 февраля, в ЦПКиО Волгограда. Как рассказали в администрации парка, главные события прошли на катке «Лагуна».





Ну и, конечно, традиционными персонажами празднования китайского нового года стали симпатичный дракон, ростовые куклы. Волгоградцы и гости активно участвовали в различных конкурсах и получали призы. Апофеозом праздника стало шествие дракона.





Напомним, изначально празднование Лунного года планировалось провести 15 февраля. Однако тогда этому помешала плохая погода. Так что сегодняшнее мероприятие оказалось символичным – оно олицетворяло прощание с зимой и встречу весны.

Фото Центральный парк t.me

