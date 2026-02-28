









Волгоградка, которая несколько лет живет в Дубае, продолжает держать связь с редакцией ИА «Высота 102» и рассказывает, что там происходит.

По словам девушки, в телеграм-каналах русского сообщества появляются кадры взрывов и падения обломком ракет, которые снимают очевидцы. При этом в Дубае уже хорошо слышно, как где-то что-то взрывается.



- Уже со счета сбились, сколько раз бабахнуло. Смотришь на все это и понимаешь, что спокойная жизнь закончилась, - констатирует волгоградка.



Анфиса рассказывает, что транспорта на улицах стало гораздо меньше.



- У нас некоторые коллеги не поехали к себе домой, остались у друзей. Одному совсем не хочется проводить эту ночь – неизвестно, что еще будет, - призналась девушка.



Ранее, напомним, Анфиса поделилась с редакцией ИА «Высота 102» своими ощущениями от сегодняшнего дня в Дубае после начала атаки США и Израиля на Иран.



Сегодня же стало известно об отмене рейса компании Flydubai в Волгоград из-за закрытого неба над ОАЭ, где фиксируются прилеты ракет.





