Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Общество

«Бабахает без конца»: волгоградка поделилась кадрами прилетов в Дубае

28.02.2026 18:21
Волгоградка, которая несколько лет живет в Дубае, продолжает держать связь с редакцией ИА «Высота 102» и рассказывает, что там происходит.

- Ситуация становится все тревожнее, - делится Анфиса. – Недавно был прилет в Пальма Джумейра, это искусственный остров рядом с Дубаем. Прямо в жилой застройке что-то упало – как-будто обломки сбитой ракеты.

По словам девушки, в телеграм-каналах русского сообщества появляются кадры взрывов и падения обломком ракет, которые снимают очевидцы. При этом в Дубае уже хорошо слышно, как где-то что-то взрывается.

- Уже со счета сбились, сколько раз бабахнуло. Смотришь на все это и понимаешь, что спокойная жизнь закончилась, - констатирует волгоградка.

Анфиса рассказывает, что транспорта на улицах стало гораздо меньше.

- У нас некоторые коллеги не поехали к себе домой, остались у друзей. Одному совсем не хочется проводить эту ночь – неизвестно, что еще будет, - призналась девушка.

Ранее, напомним, Анфиса поделилась с редакцией ИА «Высота 102» своими ощущениями от сегодняшнего дня в Дубае после начала атаки США и Израиля на Иран.

Сегодня же стало известно об отмене рейса компании Flydubai в Волгоград из-за закрытого неба над ОАЭ, где фиксируются прилеты ракет.


19:10
ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплатСмотреть фотографии
18:21
«Бабахает без конца»: волгоградка поделилась кадрами прилетов в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
По примеру Волгограда: в Волжском назвали места и тарифы платных парковокСмотреть фотографии
16:11
Flydubai отменила рейс из Дубая в ВолгоградСмотреть фотографии
15:41
Четыре крупные турбазы продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:57
«Динамо‑Синара‑2» укрепляет позицииСмотреть фотографии
14:39
Военный из Камышина Роман Слета погиб на СВОСмотреть фотографии
13:57
«Иранцы побежали в банкоматы»: волгоградка рассказала об обстановке в Дубае после атак США на ИранСмотреть фотографии
12:25
Весеннее тепло ворвется в Волгоградскую область 1 мартаСмотреть фотографии
11:55
Парад планет увидят волгоградцы вечером 28 февраляСмотреть фотографии
11:19
«С декабря без воды и тепла»: в «плачущем» общежитии в Волгограде выживают 4 семьи с детьмиСмотреть фотографии
11:08
OMODA: тепло, контроль и порядок в зимнем городеСмотреть фотографии
10:25
В ПНИ под Волгоградом произошла вспышка пневмонииСмотреть фотографии
10:13
В центре Волгограда грузовая ГАЗель сбила 17-летнюю девушкуСмотреть фотографии
08:51
Что изменится в жизни волгоградцев с 1 марта: смотрим новые законы, правила и тарифыСмотреть фотографии
08:27
Две недели страха: гигантские сосули выросли на доме в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
07:48
Ночь 28 февраля прошла для волгоградцев без тревожных СМССмотреть фотографии
07:32
В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО Александром ЗахаровымСмотреть фотографии
06:23
Огурцы в Волгоградской области подешевели на 11,5%Смотреть фотографии
05:51
Перед посевной в Волгоградской области подорожало дизтопливоСмотреть фотографии
21:14
«Динамо-Синара-2» и «Кубань-2» поделили очки – 25:25Смотреть фотографии
20:35
Волгоградцы передали гумпомощь жителям Курской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
Волгоградцам пояснили, какие СМС нельзя хранить на телефонеСмотреть фотографии
19:30
Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановлениеСмотреть фотографии
18:52
Волгоградские оперативники в Анапе задержали пособника телефонных аферистовСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
В Волгограде заменят бетонный бюст Петра на бронзовыйСмотреть фотографии
18:03
Начало положено? В Волгограде заложат основу для межвузовского кампуса мирового уровняСмотреть фотографии
17:53
ПСБ первым в России запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для ИПСмотреть фотографии
16:52
Волгоградцы готовятся к блокировке Telegram в апрелеСмотреть фотографии
16:41
Процесс по делу об убийстве судьи Ветлугина стартовал в Волгограде в режиме сверхтайныСмотреть фотографии
 