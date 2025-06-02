



В Светлоярском районе Волгоградской области на обочине трассы Р-22 «Каспий» случайно обнаружили скелет человека. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели неизвестного.

О происшествии редакции информагентства сообщили читатели. Со слов одного из водителей, накануне, 1 июня, у самого въезда в Волгоград днем отмечалось небывалое скопление сотрудников полиции и следственного комитета.

– Что там конкретно произошло – понять мы так не смогли. Но точно не ДТП, так как побитых машин не было. На месте работали криминалисты – может быть, речь идет о каком-то убийстве? – предположил свидетель происходившего.

Как стало известно ИА «Высота 102», на границе Волгограда и Светлоярского района случайными людьми накануне был найден скелет человека. Смерть неизвестного мужчины, возраст которого около 50 лет, наступила около года назад, по предварительным данным.

– В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Предварительно следов насильственной смерти не обнаружено. Точную причину смерти назовут по итогам экспертизы судмедэксперты, – сообщили ИА «Высота 102» в ответ на редакционный запрос в СУ СК России по Волгоградской области.

В полиции, куда также был направлен запрос, уточнили, что на место происшествия 1 июня выезжали сотрудники специальной лаборатории.

– На место с целью осмотра места происшествия, изъятия следов выезжали сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, – уточнили в пресс-службе регионального управления.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области