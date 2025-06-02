Верховный суд РФ смягчил приговор экс-генералу СК Музраеву





Верховный суд Российской Федерации сегодня, 2 июня, изменил приговор экс-руководителю СУ СК России по Волгоградской области Михаилу Музраеву. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, лишенному спецзвания и госнаград бывшему руководителю управления скостили срок содержания в колонии строгого режима.

Напомним, что Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону 22 марта 2023 года Михаил Музраев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за совершение теракта, незаконный оборот оружия и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Музраева лишили спецзвания генерал-лейтенант юстиции и госнаград. Вместе с ним осудили и известного волгоградского авторитетного предпринимателя Владимира Зубкова, которому вменяли совершение теракта. Зубкову назначили 14 лет колонии строгого режима.

Михаил Музраев в ходе судебного процесса вину не признал и сразу после объявленного приговора заявил о своем намерении обжаловать приговор. В марте 2025 года экс-руководитель СК подал жалобу в Верховный суд Российской Федерации.

По итогам судебного процесса суд принял решение о смягчении приговора. В частности вместо 20 лет в колонии строгого режима Михаил Музраев будет отбывать наказание 18 лет и шесть месяцев. Решение военного суда о лишении спцзвания и наград ВС РФ оставил в силе.

– Приговор Южного окружного военного суда и апелляционное определение изменить. Освободить Мурзаева от наказания по ч. 1 ст. 285 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования. В соответствии с ч. 3 статьи 69 УК РФ назначить по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальном оставить без изменения. Остальные жалобы без удовлетворения, – рассказали журналистам ИА «Высота 102» в пресс-службе Верховного суда РФ.