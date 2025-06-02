В Волгограде туристку из Африки застукали за раскладкой наркотиков











Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области в Советском районе задержана 40-летняя гостья города, подозреваемая в покушении на сбыт наркотических средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина, находясь в своей стране, согласилась на поступившее интернете предложение подзаработать в далеком городе.

Она оформила туристическую визу и прибыла в Волгоград. Здесь по полученным координатам из тайника женщина забрала оптовую партию синтетического наркотика N-метилэфедрон, которую расфасовала на разовые дозы, и занялась организацией «закладок».



Во время изготовления очередной «закладки» она была задержана оперативными сотрудниками. В ходе личного досмотра задержанной, а также из тайников полицейские изъяли более 30 свёртков с наркотиками. Интересно, что во время задержания с женщиной общались с помощью переводчицы. При этом жительница Африки призналась, что занималась раскладкой наркотического зелья.



В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Видео ГУ МВД по Волгоградской области



