Хинштейн: мост обрушился на грузовой состав в Курской области

В Курской области ночью мост обрушился на автомобильную дорогу. Это уже второе аналогичное ЧП в России за минувшие сутки, передает V102.RU.

- Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги, - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, всю бригаду тепловоза доставили в больницу. У машиниста, по предварительным данным, повреждены ноги.

Автомобильная дорога, на которую упали конструкции моста, перекрыта. Движение организовано по объездным маршрутам. На месте происшествия работают оперативные службы. Причина обрушения устанавливается.

Ранее, напомним, сообщалось об обрушении автомобильного моста на проходящий под ним пассажирский поезд. Известно о гибели 7 человек.

Фото: Александр Хинштейн / t.me