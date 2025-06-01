Федеральные новости

Мост обрушился на поезд в Брянской области, есть погибшие и раненые

Федеральные новости 01.06.2025 07:03
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01.06.2025 07:03


Следователи СК России устанавливают обстоятельства ЧП в Брянской области, где на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Западном МСУТ СК России.

- 31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. Количество пострадавших выясняется. На месте работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, - сообщает ведомство.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате обрушения моста, по оперативным данным, погибли 7 человек. 

- К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека, - сообщил глава региона.

По данным SHOT, обрушение моста произошло за секунды до прохождения под ним пассажирского поезда. Локомотив протаранил уже упавшую на пути конструкцию путепровода. Удар пришелся на кабину машиниста - он и его помощник погибли. Первый вагон сплющило, а поезд сошел с рельсов.

На месте происшествия работают следователи. Причины случившегося выясняют. Не исключается, что ЧП произошло в результате диверсии. 

Фото: SHOT / t.me

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