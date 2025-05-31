Происшествия

Под Волгоградом на Дону перевернулась лодка с людьми: один погиб

Происшествия 31.05.2025 18:28
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31.05.2025 18:28


В Волгоградской области на Дону произошла трагедия. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось накануне, 30 мая, около хутора Колпачки Калачевского района.

По сведениям информагентства, опрокинулась и затонула лодка «Крым». Известно, что в этот момент в ней находились четверо человек, включая ребенка.

За штурвалом был 35-летний мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия утонул 45-летний мужчина, житель Калачевского района, владелец лодки, находившийся в ней в качестве пассажира.

К счастью, троим другим пассажирам удалось спасти – они самостоятельно выплыли. 

В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что по данному факту проводится проверка. В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что происшествие случилось в тридцати метрах от берега и подтвердили гибель человека.

Фото V102.RU (архив)


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