Под Волгоградом на Дону перевернулась лодка с людьми: один погиб





В Волгоградской области на Дону произошла трагедия. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось накануне, 30 мая, около хутора Колпачки Калачевского района.

По сведениям информагентства, опрокинулась и затонула лодка «Крым». Известно, что в этот момент в ней находились четверо человек, включая ребенка.



За штурвалом был 35-летний мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия утонул 45-летний мужчина, житель Калачевского района, владелец лодки, находившийся в ней в качестве пассажира.



К счастью, троим другим пассажирам удалось спасти – они самостоятельно выплыли.



В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что по данному факту проводится проверка. В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что происшествие случилось в тридцати метрах от берега и подтвердили гибель человека.



Фото V102.RU (архив)





