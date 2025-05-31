Происшествия

3-летний мальчик выпал из окна квартиры в Волгограде

Происшествия 31.05.2025 12:04
0
31.05.2025 12:04


Очередной несчастный случай из-за москитной сетки произошел в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 30 мая из квартиры на первом этаже в одном из домов по ул. Колумба в Тракторозаводском районе  выпал 3-летний мальчик.  Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Малыш доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Полицейские в который уже раз обращаются к родителям с просьбой следить за детьми, а также принять меры для предотвращения подобных случаев – в первую очередь, установить специальные замки на окна.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.05.2025 13:28
Происшествия 31.05.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 11:26
Происшествия 31.05.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 11:07
Происшествия 31.05.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 10:18
Происшествия 31.05.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2025 19:44
Происшествия 30.05.2025 19:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2025 16:17
Происшествия 30.05.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2025 15:24
Происшествия 30.05.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2025 13:41
Происшествия 30.05.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2025 11:35
Происшествия 30.05.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2025 11:09
Происшествия 30.05.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2025 10:32
Происшествия 30.05.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2025 09:42
Происшествия 30.05.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2025 21:35
Происшествия 29.05.2025 21:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2025 21:10
Происшествия 29.05.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2025 09:42
Происшествия 29.05.2025 09:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:19
«И поеду снова»: мама погибшего участника СВО из Волгограда сделала модные стрижки раненым бойцамСмотреть фотографии
14:31
Бессменный руководитель волгоградского КИД Ольга Безбородова умерла на 89-м годуСмотреть фотографии
14:07
В семи районах Волгоградской области потравили саранчуСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде наказали мать найденного на улице младенца в памперсеСмотреть фотографии
13:14
Волгоградское УФАС признало законным резкое подорожание проезда в ВолжскомСмотреть фотографии
12:32
В Котово банда похитителей баранов предстанет перед судомСмотреть фотографии
12:04
3-летний мальчик выпал из окна квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области завершили удлиненную «рыбную полку»Смотреть фотографии
11:26
В Волгограде таксист сбил насмерть пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
11:07
На трассе Р-22 под Волгоградом столкнулись два молоковозаСмотреть фотографии
10:43
Московских врачей заманили на работу в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:18
Четверо взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:50
Путин поблагодарил работника фермера из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:11
Опрос V102.RU: 13% волгоградских семей с детьми не хватает денегСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде сузили дорогу из-за ремонта на дамбеСмотреть фотографии
08:30
Воевавший вместе с сыном житель Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
07:34
Дожди и грозы ослабят жару в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Волгоградцам назвали самый «урожайный» на детей месяцСмотреть фотографии
21:34
В Волгограде руины рынка «Олимпия» переехали в Проломный оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
21:12
Авиакомпанию «Победа» уличили в незаконных требованиях к размеру ручной кладиСмотреть фотографии
20:52
В Волгограде обсуждают возможный уход гендиректора «Ротора»Смотреть фотографии
20:16
Мурашко: в России репродуктивные функции детей начнут проверять с 6 летСмотреть фотографии
19:44
Водитель Chery на встречке убил 18-летнего байкера в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:26
У здания с колоннами в центре Волгограда проектируют райский уголокСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде 115 млн рублей требуют от горе-подрядчика, провалившего ремонт больницы №15Смотреть фотографии
18:14
В Волгограде стартовали чемпионат и первенство Волгоградской области по кикбоксингуСмотреть фотографии
17:56
Новые регионы России планируют внести на карту 100-рублевых купюрСмотреть фотографии
17:48
В Камышине передали ордена Мужества семьям трех погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
17:05
У Аверкиева, Тюрина и Завезена завершились контракты с «Ротором»Смотреть фотографии
16:52
В Волгограде на ЕГЭ из сотен шпаргалок заметили только двеСмотреть фотографии
 