3-летний мальчик выпал из окна квартиры в Волгограде

Очередной несчастный случай из-за москитной сетки произошел в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 30 мая из квартиры на первом этаже в одном из домов по ул. Колумба в Тракторозаводском районе выпал 3-летний мальчик. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.
Малыш доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Полицейские в который уже раз обращаются к родителям с просьбой следить за детьми, а также принять меры для предотвращения подобных случаев – в первую очередь, установить специальные замки на окна.