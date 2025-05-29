Росводресурсы скорректировали режим работы Волжской ГЭС после обращения властей Астраханской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, режим специального весеннего попуска, так называемая «рыбная полка», продлен на волгоградском гидроузле еще на 2 дня – 29 и 30 мая. Ранее сообщалось, что Волжская ГЭС должна была закончить работу в режиме «рыбной полки» с сегодняшнего дня. С 29 мая объем сбросов должен был постепенно уменьшаться. Однако после пересмотра решения до 30 мая волгоградский гидроузел будет сбрасывать по-прежнему 14 тысяч кубометров в секунду. Потом начнется ежедневное уменьшение объемов с выходом на меженный период с расходом воды 5,2 тысячи кубометров к 8 июня.
Губернатор Астраханской области положительно оценил решение Росводресурсов.
- Для региона крайне необходимо продлить рыбохозяйственную полку, чтобы рыба могла выйти из залитых полоев, а в зону западно-подстепных ильменей поступило необходимое количество воды. Межведомственная комиссия поддержала инициативу региона и в третий раз корректирует сценарий паводка в нашу пользу, - написал Игорь Бабушкин в соцсетях.
Общая продолжительность весеннего половодья в Астраханской области составит в общей сложности 40 дней.
Фото V102.RU (архив)