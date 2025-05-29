Экология

Росводресурсы продлили рыбную полку на Волжской ГЭС ради астраханской рыбы

Экология 29.05.2025 14:27
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29.05.2025 14:27


Росводресурсы скорректировали режим работы Волжской ГЭС после обращения властей Астраханской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, режим специального весеннего попуска, так называемая «рыбная полка», продлен на волгоградском гидроузле еще на 2 дня – 29 и 30 мая. Ранее сообщалось, что Волжская ГЭС должна была закончить работу в режиме «рыбной полки» с сегодняшнего дня. С 29 мая объем сбросов должен был постепенно уменьшаться. Однако после пересмотра решения до 30 мая волгоградский гидроузел будет сбрасывать по-прежнему 14 тысяч кубометров в секунду. Потом начнется ежедневное уменьшение объемов с выходом на меженный период с расходом воды 5,2 тысячи кубометров к 8 июня. 

Губернатор Астраханской области положительно оценил решение Росводресурсов. 

- Для региона крайне необходимо продлить рыбохозяйственную полку, чтобы рыба могла выйти из залитых полоев, а в зону западно-подстепных ильменей поступило необходимое количество воды. Межведомственная комиссия поддержала инициативу региона и в третий раз корректирует сценарий паводка в нашу пользу, - написал Игорь Бабушкин в соцсетях. 

Общая продолжительность весеннего половодья в Астраханской области составит в общей сложности 40 дней.

Фото V102.RU (архив)

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