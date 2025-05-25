В Волгограде остановлена работа трамваев №№2, 4, 5, 6, 7 и 10





25 мая в Волгограде общественный транспорт перешёл на особый режим работы. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за реконструкции участка наземной линии по ул. Ангарской в границах ул. Голубинской и ул. Волчанской, а также разворотного кольца на остановке «Детский центр» на неопределённый срок остановлено движение трамваев №№2, 4, 5, 6, 7 и 10.

Как ранее сообщала редакция, оставшийся без традиционного маршрута общественного транспорта микрорайон «Ангарский» будет спасать от транспортного коллапса автобус №2а. На нём будет работать подвижной состав большой вместимости. Интервал движения составит порядка 20 минут.

В усиленном режиме будут функционировать трамвайные маршруты №3 «Ул. Ким – «Обувная фабрика» и №12 «Школа №36 – Жилгородок». Интервал движения вагонов составит 5 минут. Маршрут №1 начнет обслуживать направление «Ул. Ким – Ул. Мончегорская».

Также на выручку высвободившемуся пассажиропотоку муниципалитет обещает направить электробусы. С 25 мая маршрут №15» протяжённостью 19,1 км продлят на 10 километров до Жилгородка. На время реконструкции трамвайной линии подвижной состав в будние дни будет работать в границах «Ул. Тополевая» — «Жилгородок». Учитывая, что ранее на маршруте уже был задействован весь имеющийся подвижной состав, увеличение его протяжённости может сказаться на интервалах работы электробусов. В выходные электробусы будут курсировать в границах «Ул. Тополевая — ж/д вокзал».