В Волгограде с 25 мая остановят работу трамваев №№2, 4, 6, 7 и 10





25 мая в Центральном и Дзержинском районах Волгограда изменится схема работы общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», в связи с началом работ по реконструкции путей будет остановлено движение трамвайных маршрутов №№2, 4, 6, 7 и 10.

- Начинается второй этап реконструкции трамвайной линии в границах улиц Голубинской и Волчанской. На данном участке будет обновлено порядка 3,8 км пути в однопутном исчислении, а также проведены работы на кольце трамвая у остановки «Детский центр». Специалистам предстоит полностью заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Частично компенсировать выпавший транспорт власти обещают с помощью специального автобусного маршрута №2а «Школа №36 - Детский центр».

- Спецмаршрут №2а временно заменит трамвай №2 и обеспечить транспортную доступность микрорайона Ангарский. Автобусы будет работать с интервалом в 20 минут, - уточнили в городском центре управления пассажирскими перевозками.

В диспетчерской также подчеркнули, что на период введения временной схемы работы общественного транспорта маршруты №1 «Мончегорская – ул. КИМ», №3 «Обувная фабрика - ул. КИМ» и №12 «Жилгородок – 36-я школа» будут работать с интервалом движения в 5 минут.