В Волгограде электробус №15 продлят до Жилгородка на время ремонта трамвайной линии

Администрация Волгограда сегодня, 22 мая, уточнила транспортную схему, которая будет действовать с 25 мая на время реконструкции трамвайной линии. Как сообщили V102.RU в мэрии, для удобства горожан будет запущен компенсационный автобусный маршрут и усилена работа троллейбусов.

Напомним, что в связи с началом работ по реконструкции путей будет остановлено движение трамвайных маршрутов №№2, 4, 5, 6, 7 и 10.

В прежних границах будут курсировать маршруты №3 «Ул. Ким–«Обувная фабрика» и №12 «Школа №36 –Жилгородок», который усилят дополнительным подвижным составом, интервал составит порядка 5 минут.

Маршрут №1 начнет обслуживать направление «Ул. Ким – Ул. Мончегорская».

Как ранее сообщалось, маршрут №2 «Школа № 36 - Детский центр» временно заменит компенсационный автобусный маршрут с номером «2А». На нем будут работать автобусы большой вместимости.





Для удобства жителей Жилгородка с 26 мая электробусный маршрут №15 по будним дням будет курсировать в границах «Ул. Тополевая» - «Жилгородок». В выходные дни электробус сохранит привычный горожанам режим работы до железнодорожного вокзала.

Также принято решение об усилении троллейбусного маршрута №10 «Пл. Куйбышева - Жилгородок» двумя дополнительными единицами подвижного состава. Они будут курсировать в утренние и вечерние часы от Жилгородка до остановки «Детский центр».