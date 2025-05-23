В конном клубе Волжского, где отравили лошадей, пожаловались на угрозы





Владелица конного клуба «У озера» в Волжском Волгоградской области сообщила об угрозах, которые поступают в ее адрес. Как сообщает ИА «Высота 102», Ярослава разместила видеообращение в своем телеграм-канале.

По словам девушки, первую угрозу ей отправили в виде сообщения в мессенджере.







– «Забери все, иначе мы сломаем тебе ноги», - так было написано. Но сообщение было всплывающим, оно сразу исчезло, я даже не успела посмотреть профиль отправителя, – рассказала Ярослава.

Через некоторое время девушка увидела записку, оставленную на лобовом стекле ее автомобиля. «Думай, что стоишь под деревом!» - оставил послание неизвестный, подписавшись при этом как «дерево».

– Я намерена написать заявление в полицию по поводу этих двух угроз. Я знаю, кто это пишет – тот, кто отравил моих лошадей. Я опознала его в ночь покушения. Информацию об этом я уже сообщила полицию. Но бессмысленно угрожать мне, если только он не намерен перейти от слов к действию. Последнюю угрозу я воспринимаю так, что мне должно что-то упасть на голову, – говорит Ярослава в видеообращении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля в конюшню пролез неизвестный мужчина, который, по предварительной версии, сделал инъекции ядом двум лошадям. Конь Султан скончался сразу, а за жизнь Лавра сражались девять дней. Только дефицитного физраствора надо было около 20 литров в день, плюс препараты для снятия отека и интоксикации. Неравнодушные люди делились деньгами, лишь бы спасти Лавра, но все оказалось бесполезным.

По факту происшествия полиция проводит проверку.

К слову, в клубе также сообщили, что в последнее время к ним зачастили проверки. Это связано с жалобами, которые, якобы поступают в связи с их деятельностью.

Видео Конный клуб у озера t.me