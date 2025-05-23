Расследования

В конном клубе Волжского, где отравили лошадей, пожаловались на угрозы

Расследования 23.05.2025 15:31
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23.05.2025 15:31


Владелица конного клуба «У озера» в Волжском Волгоградской области сообщила об угрозах, которые поступают в ее адрес. Как сообщает ИА «Высота 102», Ярослава разместила видеообращение в своем телеграм-канале.

По словам девушки, первую угрозу ей отправили в виде сообщения в мессенджере.




– «Забери все, иначе мы сломаем тебе ноги», - так было написано. Но сообщение было всплывающим, оно сразу исчезло, я даже не успела посмотреть профиль отправителя, – рассказала Ярослава. 

Через некоторое время девушка увидела записку, оставленную на лобовом стекле ее автомобиля. «Думай, что стоишь под деревом!» - оставил послание неизвестный, подписавшись при этом как «дерево». 

– Я намерена написать заявление в полицию по поводу этих двух угроз. Я знаю, кто это пишет – тот, кто отравил моих лошадей. Я опознала его в ночь покушения.  Информацию об этом я уже сообщила полицию. Но бессмысленно угрожать мне, если только он не намерен перейти от слов к действию. Последнюю угрозу я воспринимаю так, что мне должно что-то упасть на голову, – говорит Ярослава в видеообращении. 

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля в конюшню пролез неизвестный мужчина, который, по предварительной версии, сделал инъекции ядом двум лошадям. Конь Султан скончался сразу, а за жизнь Лавра сражались девять дней. Только дефицитного физраствора надо было около 20 литров в день, плюс препараты для снятия отека и интоксикации. Неравнодушные люди делились деньгами, лишь бы спасти Лавра, но все оказалось бесполезным.

По факту происшествия полиция проводит проверку. 

К слову, в клубе также сообщили, что в последнее время к ним зачастили проверки. Это связано с жалобами, которые, якобы поступают в связи с их деятельностью. 

Видео Конный клуб у озера t.me

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