



В Волгоградской области оперативниками регионального управления ФСБ России совместно с коллегами из Астраханской таможни пресечена деятельность 58-летнего генерального директора торговой компании. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину заподозрили в контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники.

– Установлено, что волгоградская торговая фирма в рамках договора с зарубежной строительной компанией в период с 2018 по 2020 годы осуществила реализацию и доставку через госграницу РФ фильтры для защиты от органических, неорганических кислых газов и паров аммиака. При этом, генеральный директор волгоградской фирмы, зная о необходимости получения лицензии на вывоз указанных товаров в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, не подготовил соответствующие документы, а сама организация не включена в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт контролируемых товаров. Таким образом, законных оснований на поставку указанной продукции фирма не имела, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Уточняется, что указанная продукция относится к списку товаров и технологий двойного назначения. В частности, фильтры могут быть использованы при создании вооружения и военной техники.

На основании материалов волгоградского УФСБ отделом дознания Астраханской таможни в отношении генерального директора фирмы возбуждены уголовные дела по ст. 226.1 УК РФ о контрабанде.

Расследование уголовного дела продолжается