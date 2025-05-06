Транспорт

«Всё закрутилось на третьи сутки»: ударный ремонт «школьной» дороги начался после внимания ИА «Высота 102»

Транспорт 06.05.2025 14:19
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06.05.2025 14:19


В Новоаннинском районе ГБУ «Волгоградавтодор» после публикации ИА «Высота 102» и внимания СУ СК России по Волгоградской области аврально приступило к ремонту аварийной дороги от трассы «Панфилово — Тростянский — Попов» к хутору Дробязкин. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты экстренно латают магистраль, обеспечивающую транспортное сообщение между Новокиевским сельским поселением, хуторами Дробязкин и Полтавский, используемую для перевозки школьников.



- Всё закрутилось уже на третьи сутки. Мы увидели, что рабочие начали свозить сюда щебень, впоследствии пригнали технику. Сейчас же вот уже несколько недель работа кипит на всём протяжении. Трудятся и в выходные, и в праздники, - рассказал журналистам водитель школьного автобуса Николай Шенгур.

Мужчина, много лет пытавшийся добиться восстановления 10-километровой проезжей части, отмечает, что на текущий момент обновлено уже около половины дороги.


- Вы видели, в каком состоянии находился проезд? Яма на яме. Естественно, что на таких участках бесполезен латочный ремонт. Поэтому большую часть дороги сейчас закатывают в новый асфальт. Укладывают, конечно, не сплошняком, но наиболее аварийные участки обновляют полностью. Там, где ям поменьше, конечно, используют ремонт методом карт, - добавил сельчанин.

По словам мужчины, после выхода публикации в посёлок приезжали следователи СК России, они рассказали, что проблемой ненадлежащего обслуживания властями дороги, используемой для перевозки школьников, заинтересовались в Москве.

- Следователь пообещал, что ремонтные работы у них находятся на контроле, а в ГБУ «Волгоградавтодор» правоохранителей заверили, что уже к новому учебному году дорога будет полностью соответствовать всем нормативам. Но, видя, как сейчас происходит ремонт, я уверен, что справятся намного быстрее, - подчеркнул Николай Шенгур.

Напомним, о проблеме с безопасностью перевозки учеников из отдалённых хуторов в Новокиевскую СШ редакция ИА «Высота 102» сообщала 31 марта 2025 года. По словам водителя школьного автобуса, ему ежедневно приходилось рисковать жизнями ребят, перевозя их по аварийной дороге. Многие школьники после проезда по разрушающемуся асфальту получали ссадины и ушибы, младшеклассников рвало из-за прыжков на кочках и лавирования между выбоинами в асфальте. Тогда в комитете транспорта Волгоградской области не смогли пояснить, почему все эти годы дорога надлежащим образом не обслуживалась, и когда сельчанам всё же ждать улучшения транспортной доступности, пообещав в 2025 году лишь локальный личный ремонт.

Фото и видео: Николай Шенгур

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