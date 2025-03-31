«Младших рвёт, старшие – шишки набивают»: водитель школьного автобуса рассказал о перевозке детей по аварийной дороге





В Новоаннинском районе Волгоградской области водитель школьного автобуса вот уже несколько лет бьёт тревогу из-за состояния местной дорожно-транспортной сети. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина вынужден ежедневно подвергать и свою, и жизнь школьников опасности, перевозя ребят из небольших окрестных населённых пунктов в Новокиевское сельское поселение по аварийной дороге.







- Я работаю на автобусе уже лет 20 и, к сожалению, вынужден признать, что все наши местные дороги из года в год становятся только хуже. Как построили в советское время – так капитально никто их больше и не ремонтировал, - рассказывает водитель Николай Шенгур.

Мужчина ежедневно возит учеников из хуторов Дробязкин и Полтавский в Новокиевскую СШ, преодолевая в общей сложности несколько десятков километров по подъездной дороге от трассы «Панфилово - Тростянский – Попов» к х. Дробязкин.

- Здесь есть один небольшой подлатанный несколько лет назад участок, однако основная дорога как после бомбёжки. Повсюду трещины, глубокие ямы, выбоины да кочки. Ездить здесь по большому счёту опасно, особенно когда непогода. Но куда деваться? Приходится. Чтобы держать дорогу под контролем, сбрасываю скорость до 10 км в час, стараюсь объезжать наиболее проблемные участки. Но если честно, асфальт настолько повреждён, что-то объехать практически невозможно. В результате страдают ребята. Я с осени начал забирать троих первоклашек, так их первые несколько недель рвало на этих кочках. Да и старшим тоже не лучше. Все вместе едем, подпрыгиваем, да шишки набиваем. От более серьёзных травм спасают лишь ремни безопасности, - добавил водитель.





По словам мужчины, он неоднократно ставил вопрос об опасности дороги перед руководством образовательного учреждения, обращался в Госавтоинспекцию и к районным властям – но всё безуспешно.

- В 2023 году лично я жаловался на прямую линию к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить ремонт дороги. В результате через несколько месяцев мне позвонили из районной администрации, расспросили, что да как, посочувствовали, но по существу ничем помочь не смогли – дорога находится в ведении региона, а за её содержание отвечает ГБУ «Волгоградавтодор», - добавил сельчанин.

По словам волгоградца, аварийная дорога – единственная связь небольших хуторов с усадьбой. Из-за её плачевного состояния отдалённые поселения фактически лишены возможности на оперативное получение услуг скорой медицинской помощи.

- Конечно, в открытую, пожалуй, не скажут, что не приедут, но оперативно добраться по такой дороге к хуторам нельзя. А если и доехать, что как по ней транспортировать больного в медучреждение? На таких ухабах далеко не каждый пациент выдержит дорогу.

Из-за транспортной ситуации страдает и обеспечение поселений лекарствами и продовольствием.

- Аптек у нас нет, а хлеб стали возить раз в неделю, - поделился Николай Шенгур.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с просьбой прокомментировать состояние подъезда от трассы «Панфилово - Тростянский – Попов» к х. Дробязкин и, в частности, рассказать, какие ремонтные работы здесь ранее проводились, каково текущее состояние дороги и насколько корректно его характеризовать как аварийное, соответствует ли действительности информация местных жителей о том, что ГБУ «Волгоградавтодор» ненадлежащим образом обслуживает проезжую часть и какие ремонтные работы здесь запланированы в 2025 году.

Ответ региональных властей был лаконичен:

- Работы по капитальному ремонту дороги на 2025 год не запланированы, - подчеркнули в облкомдортрансе.

Кроме того в пресс-службе комитета добавили, что местные жители могут рассчитывать лишь на латочное восстановление дороги, однако уточнить масштабы предстоящего ремонта 10-километрового подъезда затруднились.

Отметим, пока региональные чиновники подсчитывают количество ям, которые в этом году они подлатают на аварийной дороге, Николай Шенгур вынужден ежемесячно ремонтировать школьный микроавтобус. «Мой конь хоть и стальной, но даже он уже не выдерживает», - с грустью шутит мужчина.

Фото и видео: Николай Шенгур