В Волгограде из-за ДТП трамваи №№2, 6 и 12 работают до «Завода Ахтуба»





5 мая в Волгограде в вечерний час пик вновь произошёл сбой в работе трамваев. Как сообщает ИА «Высота 102», многие горожане не смогли вовремя добраться с работы домой из-за столкновения вагона и легкового автомобиля на ул. Ангарской. В настоящее время подвижной состав на маршрутах №№2, 6 и 12 работает в изменённых границах через разворотное кольцо на остановке «Завод Ахтуба».

- Трамвай маршрута №2 осуществляет движение в границах остановок «Детский центр — Завод Ахтуба», №6 «КИМ — Завод Ахтуба», №12 «Жилгородок — Завод Ахтуба», — рассказали журналистам в диспетчерской перевозчика.

Отметим, движение в привычном режиме будет восстановлено после оформления аварии Госавтоинспекцией.

Фото: Волгоградский трамвай / t.me