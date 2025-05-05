Происшествия

Куривший вейп 13-летний школьник попал в больницу под Волгоградом

Происшествия 05.05.2025 15:15
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05.05.2025 15:15


В Волгоградской области 13-летний мальчик попал в больницу с отравлением после курения вейпа, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. По данным информагентства, подросток был доставлен 4 мая в центральную районную больницу в городе Калаче-на-Дону. 

В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает – специалистами райбольницы ему оказана необходимая помощь. 

Напомним, что в феврале 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении административных штрафов за продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции детям. Для физических лиц штрафы теперь составляют до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до 700 тысяч рублей, для юридических лиц – до 2 млн рублей.

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