Куривший вейп 13-летний школьник попал в больницу под Волгоградом





В Волгоградской области 13-летний мальчик попал в больницу с отравлением после курения вейпа, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. По данным информагентства, подросток был доставлен 4 мая в центральную районную больницу в городе Калаче-на-Дону.

В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает – специалистами райбольницы ему оказана необходимая помощь.

Напомним, что в феврале 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении административных штрафов за продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции детям. Для физических лиц штрафы теперь составляют до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до 700 тысяч рублей, для юридических лиц – до 2 млн рублей.