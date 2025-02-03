Федеральные новости

Путин подписал закон об увеличении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям

Федеральные новости 03.02.2025 21:08
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03.02.2025 21:08


Сегодня, 3 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении административных штарфов за продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции детям. Об этом сообщили в официальном портале правовой информации. 

Как ранее сообщалось информагентством, для физических лиц штрафы теперь будут до 300 тысяч рублей ( было от 40 до 60 тысяч рублей), должностные лица заплатят до 700 тысяч рублей (было от 150 до 300 тысяч рублей), а юридические лица - до 2 млн рублей (было от 400 до 600 тысяч рублей).

Закон также увеличивает размеров штрафов за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки и нанесения информации или с нарушением порядка нанесения такой маркировки, а также за оборот перечисленной продукции.

Для должностных лиц штраф повышается с 30-50 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей, для юридических лиц - с 200-300 тысяч рублей до 700 тыс. - 1 млн рублей.

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