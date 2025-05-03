Федеральные новости

На сотрудников органов профилактики возбуждено дело после гибели подростков в Калмыкии

Федеральные новости 03.05.2025 11:32
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03.05.2025 11:32


На сотрудников органов профилактики возбуждено уголовное дело по факту гибели двух подростков в селе Садовое в Республике Калмыкия. Как сообщает V102.RU, работники соцучреждения подозреваются в халатности. 

Как ранее сообщалось информагентством, в начале марта в селе Сарпинского района был найден повешенным подросток. Как сообщал адвокат из Волгограда Виталий Григорьев, в ночь с 8 на 9 марта мальчик подвергся избиению и унижению группой сверстников. Происходящее подростки снимали на видео, после чего распространили его среди школьников. Это и стало, по версии следствия, самой вероятной причиной смерти ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Как только стало известно о трагедии, в том же селе бесследно пропал другой 14-летний мальчик. Он, как утверждал ранее адвокат Григорьев, участвовал в травле погибшего мальчика. Родственники этого подростка, в свою очередь, полагали, что он мог находиться на территории Волгоградской области. 20 марта пропавший ребенок также был найден повешенным. 

— Не позднее 10 марта 2025 года должностные лица системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Сарпинского района ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности по проведению профилактической работы, обеспечению соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлению их защиту от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления и грубого обращения, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов двух несовершеннолетних на территории Сарпинского района, — сообщили в СУ СК России по Республике Калмыкия. 

Уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

Напомним, что адвокат из Волгограда представляет интересы семьи погибшего в результате травле мальчика. 1 апреля Виталий Григорьев публично заявил о волоките в следствии по уголовному делу.  

Фото: Виталий Григорьев / t.me

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