Общество

Адвокат заявил о волоките в следствии по делу о смерти в Калмыкии затравленного школьника

Общество 01.04.2025 14:05
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01.04.2025 14:05


Адвокат из Волгограда Виталий Григорьев выступил с публичным заявлением о волоките при производстве по делу о смерти школьника в Калмыкии в результате жестокой травли сверстниками. Представитель матери погибшего мальчика настаивает на том, что за 20 дней следствие едва сдвинулось с мертвой точки. 

– Когда мы говорим о волоките в следствии – это не просто эмоции. Это сухие факты, которые почему-то прокуратура предпочитает не замечать. Ранее я подавал жалобу на грубую и недопустимую волокиту, так как на момент вступления в дело по прошествии 10 дней было сделано немного. Так вот, мне ответили, что мои доводы о волоките «необоснованны». Потому что, мол, проведены определенные следственные действия. Расписали их. Но я не понаслышке знаю, что должно было сделать следствие.  Только вот ни одного подозреваемого до сих пор нет, обвинение никому не предъявлено, хотя прошло уже 20 дней! – негодует волгоградский адвокат. 

По словам Григорьева, следователи Калмыкии сразу после трагедии получили в свое распоряжение видео, на котором зафиксирована травля найденного повешенным школьника. Однако подростков, участвовавших в избиении и унижении мальчика, до сих пор не привлекли. 

– Дело возбудили не в отношении группы лиц, а в отношении неустановленного лица. Хотя на видео – конкретные несовершеннолетние, действия которых привели к трагедии. То есть следствие видело, знало, но квалифицировало преступление при возбуждении без основного признака. Почему? Я понимаю, что это все исправляется, но зачем изначально было так делать? – задается вопросами юрист. – Все мероприятия, за которые сейчас бодро отчитываются как «сделанные», по факту должны были быть проведены в течение первых дней.  Где решения в отношении причастных к трагедии лиц?

Виталий Григорьев не исключает, что за 20 дней причастные к травле мальчика могли скрыться, повлиять на свидетелей или же уничтожить доказательства. 

– Следствие пока не защитило никого, – добавляет адвокат.  

У волгоградского юриста немало вопросов и к прокуратуре Калмыкии:

Прокуратура района отвечает формально. По существу – ни слова. Почему прокурор не указал, как они реагировали и надзирали в области соблюдения законодательства о несовершеннолетних? Что было сделано самой районной прокуратурой: были ли применены и какие, меры прокурорского реагирования в адрес администрации, школ, отдела опеки? Проводилась ли проверка прокуратурой поднадзорных органов вообще в этой области надзора? Или только сейчас занялись этим? К то-то из районной прокуратуры, в том числе, понес ответственность за то, что работа по данному направлению отсутствовала?

Юрист заявляет, что органы в Калмыкии «стараются переложить ответственность». Тем временем родные покойного мальчика остаются наедине со своей болью и надеются на справедливое расследование. 

 Артем погиб. А те, кто должен был защищать его при жизни и искать справедливость после, заняты пока отписками и статистикой. Где работа с причастными лицами? Почему им не избрана мера пресечения? – рассуждает Виталий Григорьев. 

Напомним, что в начале марта в селе Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия был найден повешенным подросток. Как сообщал адвокат Григорьев, в ночь с 8 на 9 марта он подвергся избиению и унижению группой сверстников. Происходящее подростки снимали на видео, после чего распространили его среди школьников. Это и стало, по версии следствия, самой вероятной причиной смерти ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Как только стало известно о трагедии, в том же селе бесследно пропал другой 14-летний мальчик. Он, как утверждал ранее адвокат Григорьев, участвовал в травле погибшего мальчика. 20 марта пропавший подросток также был найден повешенным

Фото: Виталий Григорьев / t.me

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