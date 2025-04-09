Федеральные новости

Следствие отправило в СИЗО трех человек после гибели подростков в Калмыкии

Федеральные новости 09.04.2025 17:24
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09.04.2025 17:24


Элистинский городской суд поместил в следственный изолятор двоих подростков, которые по версии следствии могли быть участниками травли 14-летнего мальчика, погибшего в Калмыкии.  Как сообщает ИА «Высота 102», в СИЗО также направлен их наставник. 

– Следственными органами СК России по Республике Калмыкия продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Сарпинском районе. В настоящее время по уголовному делу задержаны трое фигурантов, двое из которых несовершеннолетние, – рассказали сегодня, 9 апреля, в СУ СК России по Республике Калмыкия. – Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В следственном управлении уточняют, что сотрудниками проводятся  следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.


Напомним, что в начале марта в селе Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия был найден повешенным подросток. Как сообщал адвокат из Волгограда Виталий Григорьев, в ночь с 8 на 9 марта мальчик подвергся избиению и унижению группой сверстников. Происходящее подростки снимали на видео, после чего распространили его среди школьников. Это и стало, по версии следствия, самой вероятной причиной смерти ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Как только стало известно о трагедии, в том же селе бесследно пропал другой 14-летний мальчик. Он, как утверждал ранее адвокат Григорьев, участвовал в травле погибшего мальчика. Родственники этого подростка, в свою очередь, полагали, что он мог находиться на территории Волгоградской области. 20 марта пропавший ребенок также был найден повешенным. 

Отметим, что адвокат из Волгограда представляет интересы семьи погибшего в результате травле мальчика. 1 апреля Виталий Григорьев публично заявил о волоките в следствии по уголовному делу.  

Фото: Следком Калмыкии / t.me, Виталий Григорьев 

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