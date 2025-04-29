Путин и Лукашенко закончили четырехчасовые переговоры в Волгограде

Владимир Путин и Александр Лукашенко только что закончили общаться в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТГ Пул Первого, они длились ровно четыре часа.
Напомним, сегодня, 29 апреля, в Волгограде прошел международный форум «Великое наследие – общее будущее». Главы двух государств выступили на пленарном заседании мероприятия, в котором приняли участие делегаты двадцати стран. Перед этим они возложили цветы на Мамаевом кургане.
А после окончания пленума Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение.
Фото пресс-службы Кремля