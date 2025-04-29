В России продолжат расширять соцзащиту участников СВО





Президент России на прошедшем в Санкт-Петербурге Совете законодателей поручил российскому правительству и фонду «Защитники Отечества» продолжить работу по расширению мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей.

– С участием всех парламентских фракций законодательно закреплен особый, абсолютно заслуженный высокий статус наших героев-участников специальной военной операции. Расширяются, донастраиваются меры социальной защиты их семей, родных, близких. Прошу вас и дальше постоянно вести эту работу совместно с правительством, министерством обороны, другими ведомствами, фондом «Защитники Отечества», – приводит цитату из выступления Владимира Путина РИА Новости.

Глава российского государства также указал на необходимость обратить внимание на лучшие практики поддержки участников СВО в регионах РФ с целью применения их на территории всей страны в последующем.

– Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики, определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача, регионы-то разные, но тем не менее стремиться к этому нужно, – сказал Владимир Путин на заседании 28 апреля.

Напомним, что Волгоградская область стала первым субъектом РФ, где получившим тяжелые ранения участникам СВО начали выдавать персональные автомобили. Вскоре этот опыт переняли и другие регионы.