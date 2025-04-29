Федеральные новости

В России продолжат расширять соцзащиту участников СВО

Федеральные новости 29.04.2025 15:24
0
29.04.2025 15:24


Президент России на прошедшем в Санкт-Петербурге Совете законодателей поручил российскому правительству и фонду «Защитники Отечества» продолжить работу по расширению мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. 

С участием всех парламентских фракций законодательно закреплен особый, абсолютно заслуженный высокий статус наших героев-участников специальной военной операции. Расширяются, донастраиваются меры социальной защиты их семей, родных, близких. Прошу вас и дальше постоянно вести эту работу совместно с правительством, министерством обороны, другими ведомствами, фондом «Защитники Отечества», – приводит цитату из выступления Владимира Путина РИА Новости. 

Глава российского государства также указал на необходимость обратить внимание на лучшие практики поддержки участников СВО в регионах РФ с целью применения их на территории всей страны в последующем.  

– Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики, определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача, регионы-то разные, но тем не менее стремиться к этому нужно, – сказал Владимир Путин на заседании 28 апреля.

Напомним, что Волгоградская область стала первым субъектом РФ, где получившим тяжелые ранения участникам СВО начали выдавать персональные автомобили. Вскоре этот опыт переняли и другие регионы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
28.04.2025 15:36
Федеральные новости 28.04.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.04.2025 13:35
Федеральные новости 28.04.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.04.2025 14:05
Федеральные новости 27.04.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.04.2025 08:00
Федеральные новости 27.04.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.04.2025 14:11
Федеральные новости 26.04.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.04.2025 13:40
Федеральные новости 23.04.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.04.2025 06:17
Федеральные новости 23.04.2025 06:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.04.2025 15:38
Федеральные новости 21.04.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2025 17:20
Федеральные новости 19.04.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.04.2025 15:08
Федеральные новости 18.04.2025 15:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.04.2025 21:21
Федеральные новости 16.04.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.04.2025 11:06
Федеральные новости 14.04.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2025 20:54
Федеральные новости 10.04.2025 20:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2025 16:06
Федеральные новости 10.04.2025 16:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.04.2025 17:24
Федеральные новости 09.04.2025 17:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:11
Лукашенко поблагодарил Путина за возможность побывать в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
На Дону под Волгоградом в браконьерские сети и вентеря попало 193,5 кг рыбыСмотреть фотографии
17:59
«Зачем мы цепляемся за эту память?» Лукашенко озвучил главную цель форума в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:47
Встреча Путина и Лукашенко проходит в городе-герое ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:26
«Заряжаем предпринимательством»: в Волжском прошла первая встреча АБ клубаСмотреть фотографии
16:19
Под Волгоградом встала в пробке трасса через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
16:04
Пленарное заседание с участием Путина и Лукашенко началось в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:53
Путин и Лукашенко совместно посетили Мамаев курганСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
В Волгограде двоим пособникам ВСУ дали на двоих 26,6 лет за диверсииСмотреть фотографии
15:24
В России продолжат расширять соцзащиту участников СВОСмотреть фотографии
15:11
РИА Новости: борт Владимира Путина приземлился в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:44
ФАС проверит цены на такси в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
«Настроены получить хороший урожай»: директор агрофирмы «Раздолье» – о планах на новый сезонСмотреть фотографии
14:02
Тибор Гашпар в Волгограде: «Нас освободили солдаты Красной Армии»Смотреть фотографии
13:29
Лукашенко у трапа в Волгограде встретили красавицы из ретро-взводаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгограде после работ на сетях восстановили 2 тыс. кв. метров асфальтаСмотреть фотографии
12:32
Волгоград встретит Первомай ударным потеплениемСмотреть фотографии
12:23
«Почта России» в Волгоградской области не откроется 1 и 9 маяСмотреть фотографии
12:15
Игра началась: GRASS прячет «золото» в городах РоссииСмотреть фотографии
12:13
Володин, делегации, БТР и ветераны: на Аллее Героев в Волгограде торжественно зажгли Вечный огоньСмотреть фотографии
12:00
Волжская ГЭС 29 апреля перешла на усиленные оборотыСмотреть фотографии
11:46
БелТА: Александр Лукашенко прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
11:33
Открылось пленарное заседание международного форума в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
«Другие правила»: клиенты Т2 смогут оформить вклад в МОРСКОМ БАНКЕ под 27% годовыхСмотреть фотографии
10:08
Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в ВолгоградСмотреть фотографии
09:22
Володин восхитил подписчиков видеокадрами с Мамаева курганаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
В Волгограде 29 апреля «взбесились» цены на таксиСмотреть фотографии
07:55
Волгоградский «Ротор» впервые выиграл первый тур Высшей лиги по регби-7Смотреть фотографии
06:30
Под Волгоградом проведут отстрел шакалов из-за угрозы оленямСмотреть фотографии
23:18
Первый показ «Света Великой Победы» в Волгограде: видео ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
 