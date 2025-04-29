В Волгограде двоим пособникам ВСУ дали на двоих 26,6 лет за диверсии

Двое 19-летних волгоградцев получили серьезные сроки за диверсии, которые они совершили по указанию спецслужб Украины, а также за легализацию денежных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, в июне 2024 года Зубарев и Кадыков в интернете наладили связи с представителями спецслужб Украины, вступив с ними в преступный сговор.

- Получив задание от куратора, осужденные, осознавая, что средства связи и их технологическое оборудование используется военнослужащими Вооруженных Сил РФ для достижения поставленных перед ними задач при несении военной службы и обеспечении безопасности в регионе, а также для доведения до населения сигналов экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера или их угрозе, дважды совершили поджог базовой станции, используемой ПАО «Вымпел-Коммуникации», тем самым привели технологическое оборудование в негодное для эксплуатации состояние, - говорится в сообщении пресс-службы.

Горящие сотовые вышки осужденные сняли на телефон и отправили видео куратору в качестве отчета о выполненных заданиях. В качестве вознаграждения за поджоги Зубарев получил на свой счет критовалюту, которую затем обналичил и перечислил на банковский счет, таким образом легализовав преступные деньги.

Осужденные получили от куратора и другие приказы, в частности, задания совершить диверсии путем поджога локомотивов, тепловозов, электровозов и цистерн с ГСМ на железнодорожных станциях. Сообщники уже приступили к поиску в магазинах необходимого оборудования, но были разоблачены сотрудниками спецслужб.

Зубарев и Кадыков в итоге признаны виновными и им назначено по 13,6 лет и по 13 лет соответственно. Кроме того, Зубарев должен будет выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Наказание осужденные будут отбывать в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото V102.RU (архив)