Политика

Открылось пленарное заседание международного форума в Волгограде

Политика 29.04.2025 11:33
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29.04.2025 11:33


В Волгограде открылось пленарное заседание международного форума «Великое наследие – общее будущее». Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие проходит в Центральном концертном зале на Центральной набережной города-героя. В президиуме – главы парламентов иностранных государств, Республики Беларусь и России. 

Модератором пленарного заседания выступает известный телеведущий и депутат Государственной думы Евгений Попов. Свою приветственную речь он начал с исторического экскурса – в частности, рассказал об истории легендарной 62-й Армии, название которой носит улица, на которой находится концертный зал. 

Первым слово взял Вячеслав Володин. Он также вспомнил о героическом прошлой сталинградской земли. 

Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей. Миллионы советских граждан – люди разных национальностей – сделали все, чтобы спасти мир от фашизма. Мы связаны памятью тех событий. И, конечно, хорошо, что к нам сегодня присоединились представители народов, которые являлись частью одной страны, – сказал Вячеслав Володин. Он также выразил благодарность представителям тех стран, которые не входили в состав СССР, но которые прибыли на форум в городе-герое Волгограде. 

Фото: Государственная дума / t.me 

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