Волгоградский «Ротор» впервые выиграл первый тур Высшей лиги по регби-7

Волгоградский «Ротор» впервые в истории выиграл тур Высшей лиги по регби-7. Сине-голубые добились впечатляющего успеха по итогам первого этапа турнира в Казани, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Федерацию регби Волгоградской области.
Тур нового розыгрыша чемпионата состоял из группового этапа и плей-офф. «Ротор» в первом матче уверенно разгромил МГТУ им. Баумана из Москвы со счетом 24:0, а затем волгоградцы обыграли сборную Краснодарского края со счетом 17:5 и с первого места вышли в четвертьфинал. В этом раунде подопечные Георгия Веливанова не оставили шансов дзержинскому «Химику» - 36:5. В полуфинале сине-голубые выиграли у «Нарвской Заставы» из Санкт-Петербурга - 26:12. В решающем поединке «Ротор» встретился с «Сибирью» - волгоградский клуб продолжил выигрышную серию, обыграв соперников со счетом 22:12. По окончании финала состоялась церемония награждения, в ходе которой сине-голубым вручили чемпионский кубок. Накануне, 28 апреля, волгоградский коллектив вернулся домой, где триумфаторов встретили юные регбисты.
Отметим, «Ротор» никогда ранее не выигрывал тур Высшей лиги по регби-7, поэтому это достижение является особенным в истории данного вида спорта в Волгоградской области. Второй тур соревнований пройдет в Санкт-Петербурге 21 и 22 июня. На данный момент сине-голубые лидируют в турнирной таблице с 20-ю заработанными очками.
Фото Федерация регби Волгоградской области /vk.com