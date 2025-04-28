Политика

Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко прибыл в Волгоград

Политика 28.04.2025 14:37
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28.04.2025 14:37


В аэропорту Волгограда приземлился самолет с белорусской делегацией, которую возглавляет председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, сообщает V102.RU со ссылкой на Палату представителей Национального собрания республики Беларусь.

- В аэропорту Игоря Сергеенко тепло и хлебосольно встретили Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Мельников и Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, - говорится в официальном сообщении.



У трапа Игоря Сергеенко ожидали также мэр Волгограда Владимир Марченко, спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкин и вице-губернатор Геннадий Шевцов. Высокого гостя встречали с традиционным хлебом-солью, который преподнесли девушки из волгоградского ретро-взвода. 


Напомним, что белорусская делегация в Волгограде примет участие в трёхдневном международном форуме «Великое наследие — общее будущее», который открывается сегодня, 28 апреля, и продлится до 30 апреля. В нем запланировано участие более 500 участников из 20 стран, включая дружественные страны Европы, Азии и Латинской Америки.

В пленарном заседании примут участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Проведение форума инициировано Парламентским Собранием Союза Беларуси и России и утверждено Высшим Государственным Советом Союзного государства.

По данным администрации Волгоградской области, все заявленные иностранные делегации прибыли в Волгоград. Участие в форуме примут представители России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Киргизии, Кубы, Монголии, Словакии, Сербии, Армении, Туркменистана, Вьетнама, Приднестровья и других стран.

Фото, видео: Палата представителей Национального собрания республики Беларусь / t.me

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