Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «С желтой карточкой Сафронову будем разбираться»





Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев накануне, 27 апреля, на пресс-конференции подвел итоги матча 30-го тура Первой лиги, в котором волгоградская команда на выезде сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), сообщает V102.RU.

Наставник сине-голубых остался доволен итоговым результатом.

- Матч нелегкий получился. Забили быстрый гол, но затем Тула, конечно, перехватила инициативу. При всем при этом мы создали еще два дохлейших момента. К сожалению, Макс Турищев никак не расчехлит свою пушку. Могли увеличить преимущество, но получили гол со стандарта, к сожалению. Игра носила хороший, обоюдоострый характер. Во втором тайме мы, к сожалению, остались в меньшинстве. Пришлось игру перестраивать - много обороняться, много отбиваться. Считаю, что моя команда достойно провела этот отрезок и добилась положительного результата, - резюмировал специалист.

Также Денис Бояринцев прокомментировал эпизод с удалением нападающего «Ротора» Ильи Сафронова на 48-й минуте.

- Будем разбираться. Есть мнение, что наш игрок говорил не в сторону судьи, а партнеру по команде. Если идти такими методами, то в матче можно столько желтых карточек показать. Любой разговор с арбитром может оцениваться предупреждением. Здесь судья оценил на желтую, показал вторую. Мы остались в меньшинстве, но достойно вышли из этой ситуации. Есть определенные оценки судейской работы. Наверное, этот момент будет разбираться. Надеюсь на это. Какое-то решение должно быть принято. Правильное или нет - покажет время. Сыграли матч. Что об этом думать уже? - считает главный тренер волгоградской команды.

«Ротор», продливший беспроигрышную серию до четырех поединков, в турнирной таблице занимает девятое место, набрав 41 балл. В следующем туре сине-голубые на «Волгоград Арене» 4 мая сыграют с красноярским «Енисеем».