Спорт 27.04.2025 20:26
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27.04.2025 20:26
Волгоградский «Ротор» сегодня, 27 апреля, в 30-м туре Первой лиги в гостях сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Матч завершился со счетом 1:1, сообщает ИА «Высота 102».
В стартовом составе «Ротора» вышел нападающий Максим Турищев, ранее выступавший за «Арсенал». Сергей Макаров в роли капитана подменил Алексея Шумских, который остался в запасе. Также в заявке не оказалось основного защитника сине-голубых Александра Клещенко и дисквалифицированного Максима Швецова.
Волгоградцы могли открыть счет уже на 4-й минуте. Турищев ворвался в штрафную и нанес опасный удар - мяч разминулся со штангой. А уже на 7-й минуте гости все же поразили цель. Евгений Болотов с правого края выполнил непростую передачу на Илью Сафронова. Нападающий «Ротора» в одно касание технично переправил игровой снаряд, который по пути задел футболиста «Арсенала» Никиту Раздорских, в сетку ворот. Сине-голубые вышли вперед. Но уже на 18-й минуте хозяева отыгрались. После розыгрыша углового отличился опытный полузащитник «оружейников» Сергей Ткачев.
До перерыва команды попеременно оказывали давление на оборону друг друга и создали несколько ярких моментов. При этом футболистам обоих коллективов не хватало точности в завершении. Самый хороший шанс снова забить возник у туляков на 35-й минуте. Удар игрока красно-желтых парировал голкипер Никита Чагров. На добивании первым оказался нападающий хозяев Амур Калмыков, который попытался пробить с близкого расстояния. К счастью для волгоградских болельщиков, головой в падении эффектно заблокировал удар Дмитрий Прищепа, ликвидировавший угрозу и спасший команду от практически неминуемого гола. Показав достаточно интересный футбол в первом тайме, соперники ушли на перерыв при счете 1:1.
В начале второй половины в составе «Ротора» произошло удаление. Илья Сафронов, уже имевший предупреждение, получил вторую желтую карточку за разговоры с арбитром, поэтому сине-голубые остались в меньшинстве. Конечно же, после этого «Арсенал» завладел территориальной инициативой и стал действовать первым номером, желая воспользоваться численным преимуществом. На 59-й минуте Чагров отразил дальний выстрел Ткачева. Туляки пытались взломать организованную оборону «Ротора» ударами и навесными подачами, но все было безрезультатно.
На 62-й минуте Денис Бояринцев произвел двойную замену. Вместо Дамира Таликина и Максима Турищева на поле вышли Алексей Шумских и Илья Кухарчук. И Кухарчук имел отличную возможность снова вывести сине-голубых вперед. 34-летний футболист с выгодной позиции нанес плотный удар, но, к сожалению, сейв совершил голкипер «оружейников» Михаил Цулая. Почти тут же Илья получил еще один шанс отличиться - после подачи со стандарта Кухарчук пытался замкнуть навес, однако удар получился совсем неточным.
Сине-голубые до завершения встречи грамотно действовали в защите и обороняли счет, который их вполне устраивал с учетом игры в меньшинстве во втором тайме. В итоге матч так и завершился ничьей- 1:1. «Ротор», продливший беспроигрышную серию до четырех поединков, в турнирной таблице теперь занимает девятое место с 41 баллом.
В следующем туре «Ротор» на «Волгоград Арене» 4 мая сыграет с красноярским «Енисеем».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ПФК «Арсенал» Тула vk.com
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