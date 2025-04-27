Спорт

«Продержались в меньшинстве: «Ротор» в Туле сыграл вничью с «Арсеналом» - 1:1

Спорт 27.04.2025 20:26
0
27.04.2025 20:26


Волгоградский «Ротор» сегодня, 27 апреля, в 30-м туре Первой лиги в гостях сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Матч завершился со счетом 1:1, сообщает ИА «Высота 102».
В стартовом составе «Ротора» вышел нападающий Максим Турищев, ранее выступавший за «Арсенал». Сергей Макаров в роли капитана подменил Алексея Шумских, который остался в запасе. Также в заявке не оказалось основного защитника сине-голубых Александра Клещенко и дисквалифицированного Максима Швецова.
Волгоградцы могли открыть счет уже на 4-й минуте. Турищев ворвался в штрафную и нанес опасный удар - мяч разминулся со штангой. А уже на 7-й минуте гости все же поразили цель. Евгений Болотов с правого края выполнил непростую передачу на Илью Сафронова. Нападающий «Ротора» в одно касание технично переправил игровой снаряд, который по пути задел футболиста «Арсенала» Никиту Раздорских, в сетку ворот. Сине-голубые вышли вперед. Но уже на 18-й минуте хозяева отыгрались. После розыгрыша углового отличился опытный полузащитник «оружейников» Сергей Ткачев. 
До перерыва команды попеременно оказывали давление на оборону друг друга и создали несколько ярких моментов. При этом футболистам обоих коллективов не хватало точности в завершении. Самый хороший шанс снова забить возник у туляков на 35-й минуте. Удар игрока красно-желтых парировал голкипер Никита Чагров. На добивании первым оказался нападающий хозяев Амур Калмыков, который попытался пробить с близкого расстояния. К счастью для волгоградских болельщиков, головой в падении эффектно заблокировал удар Дмитрий Прищепа, ликвидировавший угрозу и спасший команду от практически неминуемого гола. Показав достаточно интересный футбол в первом тайме, соперники ушли на перерыв при счете 1:1.

В начале второй половины в составе «Ротора» произошло удаление. Илья Сафронов, уже имевший предупреждение, получил вторую желтую карточку за разговоры с арбитром, поэтому сине-голубые остались в меньшинстве. Конечно же, после этого «Арсенал» завладел территориальной инициативой и стал действовать первым номером, желая воспользоваться численным преимуществом. На 59-й минуте Чагров отразил дальний выстрел Ткачева. Туляки пытались взломать организованную оборону «Ротора» ударами и навесными подачами, но все было безрезультатно.
На 62-й минуте Денис Бояринцев произвел двойную замену. Вместо Дамира Таликина и Максима Турищева на поле вышли Алексей Шумских и Илья Кухарчук. И Кухарчук имел отличную возможность снова вывести сине-голубых вперед. 34-летний футболист с выгодной позиции нанес плотный удар, но, к сожалению, сейв совершил голкипер «оружейников» Михаил Цулая. Почти тут же Илья получил еще один шанс отличиться - после подачи со стандарта Кухарчук пытался замкнуть навес, однако удар получился совсем неточным. 

Сине-голубые до завершения встречи грамотно действовали в защите и обороняли счет, который их вполне устраивал с учетом игры в меньшинстве во втором тайме. В итоге матч так и завершился ничьей- 1:1. «Ротор», продливший беспроигрышную серию до четырех поединков, в турнирной таблице теперь занимает девятое место с 41 баллом.
В следующем туре «Ротор» на «Волгоград Арене» 4 мая сыграет с красноярским «Енисеем».      
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ПФК «Арсенал» Тула vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
27.04.2025 10:51
Спорт 27.04.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2025 23:55
Спорт 25.04.2025 23:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2025 07:43
Спорт 25.04.2025 07:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.04.2025 08:32
Спорт 22.04.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2025 17:53
Спорт 21.04.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2025 07:50
Спорт 21.04.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2025 20:10
Спорт 20.04.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2025 13:30
Спорт 20.04.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2025 10:50
Спорт 20.04.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2025 07:17
Спорт 19.04.2025 07:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2025 17:30
Спорт 18.04.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2025 06:59
Спорт 18.04.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2025 12:05
Спорт 17.04.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2025 07:27
Спорт 17.04.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2025 21:44
Спорт 15.04.2025 21:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:10
В Волгоградской области пообещали на новой неделе дожди и заморозки до -5ºСмотреть фотографии
20:26
«Продержались в меньшинстве: «Ротор» в Туле сыграл вничью с «Арсеналом» - 1:1Смотреть фотографии
19:50
В Волгоградской области выпал снег в конце апреляСмотреть фотографииCмотреть видео
19:15
Волгоградцам рассказали о новых правилах переводов в банкахСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде вандалы разбили три трамвайные остановкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Некоторые материалы трогают до слез»: художник-реставратор возвращает к жизни старинные книгиСмотреть фотографии
17:11
Штрафы за утечку данных, реестр должников и кредитные мошенничества: какие законы вступят в силу в маеСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде скончался артист НЭТа Алексей СуворовСмотреть фотографии
16:03
Ни рынка, ни парка: что сейчас происходит на месте торговой площади «Олимпия‎»Смотреть фотографии
14:40
В Волгограде перекроют несколько улиц из-за международного форумаСмотреть фотографии
14:05
Минздрав планирует разрешить в селах выдавать лекарства в отделениях почтыСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде по-новому засветилось здание старейшего университетаСмотреть фотографии
13:00
В аэропорту Волгограда посадили самолет из-за смерти пассажираСмотреть фотографии
12:30
«Так и мат назовем нормой»: филолог Василий Супрун - об изменении ударения в слове «звонит»Смотреть фотографии
11:38
В Волжском водитель «четырнадцатой» погиб в ДТП после потери сознанияСмотреть фотографии
11:15
Волгоградцы дважды отдохнут на майских праздникахСмотреть фотографии
10:51
Волгоградский «Ротор» 27 апреля сыграет с «Арсеналом» в ТулеСмотреть фотографии
10:22
Волгоградские волонтеры примут участие в международном форумеСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области погиб водитель опрокинувшегося в кювет автоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Очаг горящего мусора потушили на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
Улицы Волгограда пропитались запахом цветущей сирени: фоторепортажСмотреть фотографии
08:00
В России для студентов учредили стипендию имени ЖириновскогоСмотреть фотографии
07:29
Волгоградцам хотят повысить размер долга для запрета выезда за границуСмотреть фотографии
21:31
Пошел на СВО вслед за сыном и погиб: в Волгоградской области простятся с Робертом КинасомСмотреть фотографии
20:38
В Волгограде предлагают построить дома и офисы на ВолгеСмотреть фотографии
19:25
В Котово недостойного отца лишили миллионных выплат за погибшего на СВО сынаСмотреть фотографии
18:11
Низкий паводок в Волгоградской области сыграет против мошкиСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде резко выросло число желающих сыграть свадьбуСмотреть фотографии
16:00
«Разбивался и тут же таял»: ливень с градом сняли на видео в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
В Волгограде из-за больного пассажира приземлился летевший в Магас самолетСмотреть фотографии
 