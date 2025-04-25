Бывшего волгоградского судью Сергея Орешкина лишили привилегий

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области сегодня, 25 апреля, на своем заседании приняла решение о прекращении отставки судьи арбитражного суда Волгоградской области Сергея Орешкина на основании подпункта 3 пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте квалифколлегии. Данная статья предусматривает прекращение отставки судьи в случае «существенного, виновного, несовместимого с высоким званием судьи нарушения положений настоящего закона или кодекса судейской этики, порочащего честь и достоинство судьи, умаляющего авторитет судебной власти».
Ранее в органе судейского сообщества начали проверку информации о совершении экс-судьей ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Прекращение отставки судьи на указанном основании автоматически лишает его предусмотренных законом привилегий, а это: солидное денежное содержание, льготы на проезд, санаторно-курортное лечение и т.д.
Справка.
Сергей Орешкин Указом Президента был назначен судьей арбитражного суда Волгоградской области в июле 2009 года. В почетной отставке находился с 2018 года. После чего некоторое время работал в администрации Волгограда.