Прямые перелеты из Волгограда в Сургут стартуют 2 июня





Международный аэропорт Волгоград 25 апреля объявил о старте полетной программы в Сургут. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, прямые перелеты стартуют 2 июня.

– Рейсы будет выполнять авиакомпания Utair на самолетах Boeing 737-500, вместимостью 126 пассажирских кресел, – говорится в официальном сообщении.

Улететь из Волгограда в Сургут и вернуться пассажиры смогут раз в неделю по понедельникам. Прибытие из Сургута – в 14:30, вылет из Волгограда – в 15:30.

С расписанием можно ознакомиться на сайте волгоградского аэропорта.