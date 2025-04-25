Транспорт

Прямые перелеты из Волгограда в Сургут стартуют 2 июня

Транспорт 25.04.2025 09:08
0
25.04.2025 09:08


Международный аэропорт Волгоград 25 апреля объявил о старте полетной программы в Сургут. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, прямые перелеты стартуют 2 июня. 

– Рейсы будет выполнять авиакомпания Utair на самолетах Boeing 737-500, вместимостью 126 пассажирских кресел, – говорится в официальном сообщении. 

Улететь из Волгограда в Сургут и вернуться пассажиры смогут раз в неделю по понедельникам. Прибытие из Сургута – в 14:30, вылет из Волгограда – в 15:30.

С расписанием можно ознакомиться на сайте волгоградского аэропорта. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
25.04.2025 16:00
Транспорт 25.04.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.04.2025 21:04
Транспорт 21.04.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.04.2025 20:05
Транспорт 21.04.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.04.2025 10:59
Транспорт 18.04.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.04.2025 18:29
Транспорт 15.04.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.04.2025 09:44
Транспорт 11.04.2025 09:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.04.2025 10:25
Транспорт 09.04.2025 10:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.04.2025 16:11
Транспорт 06.04.2025 16:11
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.04.2025 14:31
Транспорт 02.04.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.04.2025 09:29
Транспорт 02.04.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.04.2025 13:15
Транспорт 01.04.2025 13:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.04.2025 10:19
Транспорт 01.04.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.03.2025 19:57
Транспорт 31.03.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.03.2025 14:13
Транспорт 31.03.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.03.2025 12:03
Транспорт 31.03.2025 12:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:00
В Волгограде на пять часов перекроют участок Третьей продольнойСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде из-за технических проблем изменено движение четырех трамваевСмотреть фотографии
15:50
В Волжском после четырех дней поисков нашли 12-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:41
И это поплывет вниз по реке? Волгоградцы обнаружили странные конструкции на берегу ВолгиСмотреть фотографии
14:52
Польские дипломаты посетили Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
В Волгограде объяснили запрет на продажу ГСМ подросткамСмотреть фотографии
13:56
Введен запрет на продажу бензина волгоградцам до 16 летСмотреть фотографии
13:47
Код Победы: в Сербии откроют выставку о защитниках СталинградаСмотреть фотографии
13:40
ЦБ вновь оставил ключевую ставку на уровне 21%Смотреть фотографии
13:25
Оперативники задержали организаторов кастинга сериала «Два холма»: им от 18 до 24 летСмотреть фотографии
13:08
В Камышине передали Ордена Мужества родным погибших бойцовСмотреть фотографии
12:32
В музее-панораме «Сталинградская битва» вводят новые меры из-за ажиотажа на майскиеСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде изменили правила проведения собраний собственников жильяСмотреть фотографии
11:49
Четырем населенным пунктам Волгоградской области присвоили почетные званияСмотреть фотографии
11:25
Облсуд оставил под арестом подозреваемого в коррупции замглавы КотовоСмотреть фотографии
11:08
В Волгоград привезли «Огонь Победы»: фоторепортажСмотреть фотографии
10:51
Саратовский олигарх Качуровский останется в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде пенсионерке вернули проданную мошенникам квартируСмотреть фотографии
10:18
Волгоградских путешественников предупредили о болотной лихорадкеСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом град побил яблони и все цветыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Завод ВОЛМА в ЛНР увеличивает объемы производстваСмотреть фотографии
09:47
Волгоградский предприниматель изготовил говяжьи котлеты из свиной грудкиСмотреть фотографии
09:35
На севере Волгограда водитель такси снес пешехода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
В полиции сообщили подробности ДТП со школьником на самокатеСмотреть фотографии
09:08
Прямые перелеты из Волгограда в Сургут стартуют 2 июняСмотреть фотографии
08:48
Арестованные чиновник и олигарх попытают счастье в облсуде ВолгоградаСмотреть фотографии
08:31
В Волгограде на видео попало ДТП с угодившим под иномарку самокатчикомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:15
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Андреем ПотовымСмотреть фотографии
07:43
«Динамо-Синара» 25 апреля дома сыграет с ЦСКА в четвертьфинале СуперлигиСмотреть фотографии
07:03
В Волгограде месяц ищут тело упавшего с моста через Волгу мужчиныСмотреть фотографии
 