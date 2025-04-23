Под Волгоградом участковый врезался в дом на изъятом мопеде





В ГУ МВД России по Волгоградской области проведут проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции на мопеде в Средней Ахтубе. Как сообщает V102.RU, видеофрагмент с инцидентом появился в местном Telegram-канале.





На видео, снятом очевидцами, участковый движется по проезжей части, после чего, не справившись с управлением, врезается в здание. Как заявляют авторы анонимного канала, сотрудник полиции изъял мопед у подростка для последующей эвакуации на штрафстоянку.

– По факту совершенного сотрудником полиции ДТП на эвакуируемом на специализированную стоянку мотоцикле и допущенных при данной процедуре нарушениий назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке, – прокомментировали видео в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: Волгоград / t.me