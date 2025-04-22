



В Росводресурсах установили новый график работы водохранилищ Волжско-камского каскада на конец апреля – первую декаду мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, на заседании, которое прошло сегодня, 22 апреля, была отмечена необходимость обеспечения бесперебойного водоснабжения всех отраслей экономики и населения. Особенно это касалось нижневолжских регионов, где, помимо прочего, следовало учитывать интересы сельскохозяйственной и рыбохозяйственной отраслей.

В Росводресурсах установили новый график работы водохранилищ Волжско-камского каскада на конец апреля – первую декаду мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, на заседании, которое прошло сегодня, 22 апреля, была отмечена необходимость обеспечения бесперебойного водоснабжения всех отраслей экономики и населения. Особенно это касалось нижневолжских регионов, где, помимо прочего, следовало учитывать интересы сельскохозяйственной и рыбохозяйственной отраслей.

В ведомстве считают, что такой баланс сегодня им удалось соблюсти. По уточненному прогнозу Росгидромета, до конца апреля в Волжско-Камском каскаде в целом ожидается приток воды в пределах 35,0-51,1 км3 при норме 65,9 км3. При этом Иваньковское и Угличское водохранилища уже сейчас гарантированно наполнены водой до уровней, необходимых для обеспечения навигации. Рыбинское водохранилище в настоящее время плавно наполняется водой; ожидаемый приток – 2,6 – 3,6 км3 при норме 4,77 км3, пояснили в Росводресурсах.

В ведомстве считают, что такой баланс сегодня им удалось соблюсти. По уточненному прогнозу Росгидромета, до конца апреля в Волжско-Камском каскаде в целом ожидается приток воды в пределах 35,0-51,1 км3 при норме 65,9 км3. При этом Иваньковское и Угличское водохранилища уже сейчас гарантированно наполнены водой до уровней, необходимых для обеспечения навигации. Рыбинское водохранилище в настоящее время плавно наполняется водой; ожидаемый приток – 2,6 – 3,6 км3 при норме 4,77 км3, пояснили в Росводресурсах.

График для Волгоградской области принимался с учетом выхода на оптимальные сбросы для воспроизводства рыбы. При этом в Росводресурсах подчеркнули, что принятый график спецпопуска через Волгоградский гидроузел может быть реализован раньше запланированных сроков при условии наполнения Куйбышевского водохранилища до нормального подпорного уровня.26.04.2025 - 28.04.2025 – средними за период сбросными расходами 5100±100 куб.м/с.Режим спецпопуска начнет действовать с 29 апреля:29.04.2025 - 8000±400 куб.м/с,30.04.2025 - 11000±500 куб.м/с,01.01.2025 - 14000±500 куб.м/с,02.05.2025 - 17000±500 куб.м/с,03.05.2025 - 20000±500 куб.м/с,04.05.2025 - 06.05.2025 - 23000±500 куб.м/с,07.05.2025 - 20000±500 куб.м/с,08.05.2025 - 18000±500 куб.м/с,09.05.2025 - 16000±500 куб.м/с,10.05.2025 - 14000±500 куб.м/с.Таким образом, максимальные сбросы в объеме 23 тысяч кубометров в секунду будут действовать всего в течение трех дней. При этом, напомним, в прошлом году максимальные сбросы составляли 26 тысяч кубометров в течение пяти дней. Однако ранее представители Волгоградской области заверили руководство федерального ведомства, что трехдневного периода с сокращенным объемом сбросов хватит для заполнения поймы в связи с проведенной ранее работой по расчистке водоемов.Напомним, новый график работы волгоградского гидроузла должны были принять еще на прошлой неделе. До сегодняшнего дня к единому решению члены межведомственной комиссии прийти не могли.