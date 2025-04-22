Четвертый очаг опасной инфекции нашли на острове Сарпинский





На острове Сарпинский в Волгограде нашли новый очаг бруцеллеза. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области, в связи с этим введены ограничения в одном из личных подсобных хозяйств, а неблагополучным пунктом признана территория в радиусе 5 километров от очага. На острове Сарпинский в Волгограде нашли новый очаг бруцеллеза. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области, в связи с этим введены ограничения в одном из личных подсобных хозяйств, а неблагополучным пунктом признана территория в радиусе 5 километров от очага.

На время действия ограничений больной скот придется забить. В этот период запрещается перемещение восприимчивых животных, использование продукции от скота, у которого обнаружена инфекция. А здоровым животным нельзя будет пить из водоема в течение трех месяцев после того, как в нем утоляли жажду больные.Напомним, в начале апреля на Сарпинском вспышка бруцеллеза произошла в трех подсобных хозяйствах. Бруцеллез, которым болеют сельхозживотные, опасен и для человека. Он грозит параличом и летальным исходом.