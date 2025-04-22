Расследования

Четвертый очаг опасной инфекции нашли на острове Сарпинский

Расследования 22.04.2025 20:37
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22.04.2025 20:37


На острове Сарпинский в Волгограде нашли новый очаг бруцеллеза. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области, в связи с этим введены ограничения в одном из личных подсобных хозяйств, а неблагополучным пунктом признана территория в радиусе 5 километров от очага.
На время действия ограничений больной скот придется забить. В этот период запрещается перемещение восприимчивых животных, использование продукции от скота, у которого обнаружена инфекция. А здоровым животным нельзя будет пить из водоема в течение трех месяцев после того, как в нем утоляли жажду больные.
Напомним, в начале апреля на Сарпинском вспышка бруцеллеза произошла  в трех подсобных хозяйствах. Бруцеллез, которым болеют сельхозживотные, опасен и для человека. Он грозит параличом и летальным исходом.  

Фото V102.RU (архив)

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