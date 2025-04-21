Бастрыкин поручил проверить гибель дальнобойщика в Волгоградской области

Расследования 21.04.2025 12:32
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21.04.2025 12:32
Глава СК РФ поручил провести проверку обстоятельств гибели дальнобойщика. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, к Александру Бастрыкину поступило обращение о не согласии с ходом расследования по данному делу.
Мужчина неофициально трудился у индивидуального предпринимателя, занимающегося грузоперевозками. В декабре прошлого года бизнесмен отправил его в рейс на автомобиле с неисправным двигателем и отопительной системой. Когда дальнобойщик приехал в Волгоград, грузовик загорелся. А находившийся в кабине водитель скончался от отравления угарным газом.
Отмечается неполнота проверочных мероприятий, а работодатель до настоящего времени не привлечен к ответственности.
Фото СК РФ
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