Александр Лукашенко подтвердил встречу с Путиным на форуме в Волгограде





Сегодня, 20 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы по встрече с Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде. Об этом глава республики сообщил во время посещения храма в Толочине белорусскому агентству «БелТА».

- Мы продолжим эти празднества под Сталинградом, на Волгоградской земле. С Президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. , - поделился агентству президент Беларуси.

Напомним, ранее редакция сообщала о проведении в Волгограде международного форума «Великое наследие — общее будущее», который должны посетить президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко, а также высокопоставленные делегации стран СНГ. Как ожидается, мероприятие состоится накануне празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в конце апреля.