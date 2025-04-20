Политика

Александр Лукашенко подтвердил встречу с Путиным на форуме в Волгограде

Политика 20.04.2025 18:05
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20.04.2025 18:05


Сегодня, 20 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы по встрече с Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде. Об этом глава республики сообщил во время посещения храма в Толочине белорусскому агентству «БелТА».

- Мы продолжим эти празднества под Сталинградом, на Волгоградской земле. С Президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. , - поделился агентству президент Беларуси. 

Напомним, ранее редакция сообщала о проведении в Волгограде международного форума «Великое наследие — общее будущее», который должны посетить президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко, а также высокопоставленные делегации стран СНГ. Как ожидается, мероприятие состоится накануне празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в конце апреля.

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