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Общество

В Волгоградской области бензин и дизель сбавили в цене

Общество 29.10.2026 06:24
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29.10.2026 06:24


На волгоградских АЗС отпуск дизеля и бензина стал по более выгодной для автомобилистов цене. Согласно данным Росстата, в период с 20 по 26 октября снизилась стоимость востребованных марок топлива.

Существеннее всего подешевел бензин АИ-95, его средняя стоимость составляет 75,54 рубля за литр. АИ-92 отпускается по 68,29 рубля за литр. АИ-98 стоит 97,53 рубля за литр. Дизельное топливо продаётся по 79,15 рубля за литр. 

Таким образом, по сравнению с прошлой неделей, АИ-95 подешевел на 87 копеек, АИ-92 - на 82 копейки, АИ-98 - на 21 копейку, жизель - на 34 копейки.

Отметим, проблем с наличием топлива сейчас нет. Практически везде можно заправиться без очередей.

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